Sono 23 i convocati di Simone Inzaghi in vista della sfida che vedrà l'Inter affrontare questa sera lo Sheriff Tiraspol a San Siro per la terza giornata dei gironi di Champions League. Ci sono i cileni Sanchez e Vidal che non erano stati convocati per la Lazio e mentre torna Stefano Sensi non è in lista Hakan Calhanoglu.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu.

Difensori: de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni.

Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Vidal, Barella, Brozovic.

Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa.