Il ct Luciano Spalletti ha ufficializzato i convocati della sfida che questa sera vedrà l'Italia affrontare l'Ucraina nella sfida decisiva per la qualificazione ai prossimi Europei e in programma alla Bay Arena di Leverkusen in Germania. Un'assenza pesante emerge dai convocati ed è quella di Domenico Berardi che non andrà neanche in panchina. Insieme a lui assisteranno alla gara dalla tribuna anche Marco Carnesecchi, Manuel Lazzari, Andrea Cambiaso e Andrea Colpani.



L'ELENCO COMPLETO E I NUMERI DI MAGLIA

Portieri: 1 Donnarumma, 12 Provedel, 21 Vicario;

Difensori: 2 Di Lorenzo, 3 Dimarco, 4 Gatti, 5 Biraghi, 6 Buongiorno, 13 Darmian, 15 Acerbi, 23 Mancini.

Centrocampisti: 7 Bonaventura, 8 Jorginho, 16 Cristante, 17 Frattesi, 18 Barella.

Attaccanti: 9 Scamacca, 10 Raspadori, 11 Kean, 14 Chiesa, 19 Politano, 20 Zaniolo, 22 El Shaarawy.