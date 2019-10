Sono da poco ufficiali i convocati di Roberto Mancini per le gare di qualificazione a Euro2020 in programma il 12 ottobre a roma contro la Grecia e il 15 ottbre a Valduz contro il Liechtenstein.. Nessuna chiamata, invece, per Daniele De Rossi, dopo l'ipotesi suggestiva circolata nelle settimane scorse. Di seguito l'elenco completo.Donnarumma, Gollini, Meret, SiriguAcerbi, Biraghi, Bonucci, D'Ambrosio, Di Lorenzo, Florenzi, Izzo, Mancini, Romagnoli, SpinazzolaBarella, Bernardeschi, Cristante, Jorginho, Sensi, Verratti, ZanioloBelotti, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne