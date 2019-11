Nuova sfida per l'Italia under 20. Lunedì 18 novembre alle ore 14, presso lo stadio Comunale “V. Pozzo-Lamarmora”, gli azzurrini affronteranno la Svizzera per la quinta gara del Torneo 8 Nazioni.



Portieri

Leonardo Loria (Juventus), Simone Ghidotti (Pergolettese)



Difensori

Raoul Bellanova (Bordeaux), Alessandro Fiordaliso (Venezia), Gabriele Bellodi (Crotone), Alessandro Buongiorno (Torino), Filippo Delli Carri (Juventus), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Lovato (Padova)



Centrocampisti

Manolo Portanova (Juventus), Alessandro Mallamo (Juve Stabia), Salvatore Esposito (Chievo Verona), Andrea Danzi (Hellas Verona), Andrea Colpani (Trapani), Hans Nicolussi Caviglia (Perugia)



Attaccanti

Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gabriele Gori (Arezzo), Emanuel Vignato (Chievo Verona), Domenico Alberico (Hoffenheim), Andre’ Anderson (Lazio), Gennaro Borrelli (Delfino Pescara), Marco Olivieri (Juventus).