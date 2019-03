Ecco i convocati dell'Italia Under 18 per il raduno di Roma in vista dell'amichevole del 22 marzo a Katwijk contro l'Olanda: prima chiamata per Daniel Maldini, l'attaccate del Milan viene convocato dal ct Daniele Franceschini.



Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan)



Difensori: Leonardo Raggio (Genoa), Fabio Ponsi (Fiorentina), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Giorgio Brogni (Atalanta), Francesco Semeraro (Roma), Michael Ntube (Inter)



Centrocampisti: Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Nicolò Rovella (Genoa), Nicolò Pierozzi (Fiorentina), Alessandro Sala (Milan), Giuseppe Leone (Juventus), Matteo Pinelli (Juventus), Gianmarco Cangiano (Roma)



Attaccanti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Lorenzo Sgarbi (Napoli), Riccardo Tonin (Milan).