Sono 19 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League che vedrà la Juventus affrontare l'Atletico Madrid. Out per infortunio Mattia De Sciglio, Andrea Barzagli, Sami Khedira e Douglas Costa oltre allo squalificato Alex Sandro.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, Caceres, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukci, Kean, Bernardeschi