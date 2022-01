La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la finale di Supercoppa Italiana di domani contro l'Inter. Massimiliano Allegri recupera per la sfida di San Siro Danilo, Alex Sandro e Bonucci in difesa, mentre dovrà rinunciare agli squalificati Cuadrado e De Ligt e agli indisponibili Ramsey e Chiesa.



Questo è l'elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Perin; De Sciglio, Chiellini, Danilo, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter; Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski; Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké.