I convocati per la sfida con il Verona #JuveVerona pic.twitter.com/3gGFJGV3mJ — JuventusFC (@juventusfc) October 28, 2023

Sono 22 i convocati diin vista della sfida che vedrà questa sera la suaaffrontare in casa ila partire dalle 20,45 all'Allianz Stadium di Torino. Nessuna sorpresa in elenco con l'emergenza in difesa che continua, con la conferma dei baby Nonge, Huijsen e Yildiz in lista e la presenza di Federico Chiesa in attacco.Szczesny, Pinsoglio, Perin.Bremer, Gatti, Huijsen, Rugani, Cambiaso.Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi C. Nonge.Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Jr. Kean.