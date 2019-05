La Juventus ha comunicato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per il derby di domani, contro il Torino. Ancora out Dybala e Douglas Costa, assente anche Rugani; ecco l'elenco completo: ​Szczesny, Pinsoglio, Del Favero; De Sciglio, Chiellini, Caceres, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Spinazzola; Pjanic, Matuidi, Can, Pereira, Nicolussi Caviglia; Ronaldo, Cuadrado, Kean, Bernardeschi.