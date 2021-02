Sono da poco ufficiali i convocati di Andrea Pirlo per la semifinale di Coppa Italia in programma questa sera contro l'Inter. Ancora assente Paulo Dybala, out per un problema fisico anche Aaron Ramsey. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta

CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters

ATTACCANTI: Ronaldo, Morata