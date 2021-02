per la partita delle 18 di domani contro il Napoli.che non ha recuperato dall'ultimo infortunio muscolare post-Samp, mentre, che partono dunque per la trasferta al "San Paolo".Ecco l'elenco al completo:PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, BuffonDIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, FrabottaCENTROCAMPISTI: McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, PeetersATTACCANTI: Ronaldo, Morata