Cinque assenze in casa Juventus per la trasferta di Cagliari. Oltre a Bentancur positivo al Covid, mancano quattro giocatori per infortunio: sono Demiral, Dybala, Ramsey e Buffon. Sorprende l'assenza del secondo portiere bianconero, che ha accusato un problema fisico nelle ultime sedute. Questo l'elenco dei convocati di Pirlo per la gara di domani: Szczesny, Pinsoglio, Garofani, Chiellini, De Liga, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Ronaldo, Morata.



La Juventus sul sito ufficiale ha spiegato i motivi delle assenze di Buffon e Ramsey: "iFuori dalla lista dei convocati per la trasferta di Cagliari Buffon (lombalgia) e Ramsey (lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra)".