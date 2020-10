La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera, fischio d'inizio ore 20.45, con il Crotone: presente Paulo Dybala, nonostante gli acciacchi lamentati in nazionale, mentre è ancora out Alex Sandro. Queste tutte le scelte di Andrea Pirlo.



CONVOCATI

PORTIERI

Szczesny

Buffon

Pinsoglio



DIFENSORI

Bonucci

Chiellini

Danilo

Cuadrado

Demiral

Frabotta



CENTROCAMPISTI

Arthur

Chiesa

Rabiot

Bentancur

Bernardeschi

Portanova

Peeters



ATTACCANTI

Morata

Dybala

Vrioni

Rafia.