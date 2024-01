Juve: problema al ginocchio per Chiesa. Non ci sarà con la Salernitana. Solo 18 convocati, out anche Cambiaso

Redazione CM

Sono soltanto 18 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà la Juventus affrontare la Salernitana, questa volta in campionato e questa volta a Salerno. Out come annunciato in conferenza stampa l'influenzato Cambiaso, mentre si è fermato per un problema al ginocchio Federico Chiesa. L'attaccante italiano si è fermato per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sx rimediato in allenamento, con il ginocchio che si è gonfiato, ma per cui gli esami effettuati hanno escluso problemi più seri.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Gatti, Bremer, Danilo, Rugani

Centrocampisti: Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi, Nonge.

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling.