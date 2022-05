Sono 20 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida che questa sera vedrà la Juventus affrontare la Lazio per l'ultima partita stagionale all'Allianz Stadium. Ci sono Chiellini e Dybala, che saluteranno il proprio pubblico, mentre non sono in lista Zakaria e Arthur confermando l'emergenza a centrocampo.



Ecco l'elenco completo

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Miretti, Palumbo.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, dybala, Kean, Akè