I convocati per la sfida con il Milan pic.twitter.com/pA48guW0sp — JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2023

I dubbi disono stati sciolti e l'allenatore della, ha diramato la lista dei convocati in vista dell'importantissimo big match di campionato contro il Milan. Nei 22 ci sono sia Dusanche Federicoche hanno vissuto una settimana in dubbio, mentre è la difesa che si ritrova ad essere corta con Hujsen aggregato insieme ai 3 titolari Bremer, Gatti e Rugani.: Szczesny, Pinsoglio, Perin: Bremer, Gatti, Hujsen, Rugani, Cambiaso: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi C., Nonge.: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yldiz, Ilink, Kean.