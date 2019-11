La Juventus ha comunicato l'elenco dei calciatori convocati per la partita di domani contro il Sassuolo. Oltre agli infortunati Rabiot e Douglas Costa, va segnalata l'assenza a centrocampo di Sami Khedira, che ha svolto attività differenziata seguendo un programma di prevenzione prestabilito per il ginocchio sinistro. Pienamente recuperato Alex Sandro, mentre sarà regolarmente a disposizione anche Cristiano Ronaldo.



Ecco le scelte di Sarri: 1. Szczesny, 2. De Sciglio, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 7. Ronaldo

8. Ramsey, 10. Dybala, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 21. Higuain, 23. Emre Can, 24. Rugani, 28. Demiral, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 77. Buffon.