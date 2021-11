La Juventus ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta di Champions League per affrontare il Chelsea. Massimiliano Allegri ritrova Paulo Dybala dopo l'infortunio al polpaccio accusato in nazionale, mentre è lungo l'elenco degli assenti soprattutto in difesa e a centrocampo: Chiellini, De Sciglio, Danilo, Bernardeschi e Ramsey.



Questo è l'elenco completo:



Szczesny, Pinsoglio, Perin; De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, De Winter; Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski; Morata, Dybala, Kean.