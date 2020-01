Maurizio, allenatore della, dirama la lista dei convocati per la sfida di domani contro il: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Coccolo; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur; Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi. Fuori dalla lista, quindi, Mattia De Sciglio, infortunato e in trattativa col PSG, ed Emre Can, centrocampista che piace a