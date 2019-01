Al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto questa mattina al JTC, il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Chievo, valida per la prima giornata del girone di ritorno di campionato, in programma lunedì alle 20:30 all'Allianz Stadium.



Questi i giocatori a disposizione:



1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Chiellini

6 Khedira

7 Ronaldo

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

18 Kean

19 Bonucci

20 Cancelo

21 Pinsoglio

22 Perin

23 Emre Can

24 Rugani

30 Bentancur

33 Bernardeschi

37 Spinazzola