Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha diramato i convocati per la sfida di domani alle 15 contro l'Atalanta, valida per la 31esima giornata di Serie A: Assente per infortunio Cristiano Ronaldo.



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.



DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.



CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski.



ATTACCANTI: Morata, Dybala, Felix Correia.