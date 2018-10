Questi i convocati della Juventus per la sfida di campionato in programma domani alle 18 contro il Genoa:



Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.



Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani.



Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur.



Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.