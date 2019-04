La Juventus ha comunicato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani, contro il Cagliari. C'erano due dubbi, come annunciato in conferenza stampa, per l'allenatore toscano e riguardavano le condizioni di Paulo Dybala (problema al polpaccio) e Mario Mandzukic (febbre). Entrambi i giocatori non sono stati convocati e, come gli altri infortunati Khedira, Douglas Costa, Ronaldo, Barzagli, Cuadrado, Perin e Spinazzola​ salteranno la trasferta della Sardegna Arena.



TUTTI I CONVOCATI - Ecco l'elenco completo: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero; De Sciglio, Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo, Rugani; Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Kastanos, Nicolussi Caviglia; Kean, Bernardeschi, Mavididi.