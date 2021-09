Ecco i convocati dellaper la partita in casa dello Spezia: recupera Morata, come anticipato da Allegri in conferenza stampa l'unico assente è Chiellini, oltre al lungodegente Arthur.: Szczesny, Pinsoglio, Perin.. De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.: Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.: Morata, Dybala, Kean.