La Juventus ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale i convocati per la trasferta di domani sera contro l'Inter. Ancora assente Mario Mandzukic, escluso d'accordo con la società ormai da diverse settimane. Non recupera neanche Douglas Costa, fermo per infortunio dalla partita con la Fiorentina.



Questa la lista completa dei giocatori chiamati da Sarri:

1. Szczesny

4. De Ligt

5. Pjanic

6. Khedira

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

12. Alex Sandro

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

21. Higuain

23. Emre Can

24. Rugani

25. Rabiot

28. Demiral

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

77. Buffon