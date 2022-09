Nuovo contrattempo per la Juventus e per Massimiliano Allegri a poche ore dalla sfida contro la Salernitana. Nella lista dei convocati per il match delle 20.45 non figura infatti Adrien Rabiot che, dopo aver saltato la partita di sabato scorso con la Fiorentina e aver disputato da titolare quella di Champions League contro il Paris Saint-Germain, è costretto ad un nuovo stop. Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista francese ha accusato un problema fisico martedì scorso (sovraccarico al muscolo soleo della gamba sinistra) e, in vista della delicata gara col Benfica di mercoledì sera, si è preferito non rischiarlo per non aggravare la sua situazione. Rabiot, il cui forfait si aggiunge a quello di Locatelli, Di Maria e Pogba in mezzo al campo (insieme a quelli di Szczesny e Chiesa) rimane comunque in dubbio per il prossimo impegno di coppa.



Questa la lista completa dei convocati: Pinsoglio, Perin, Garofani; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani; McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli; Vlahovic, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior.