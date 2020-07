Non ci sono Chiellini e Higuain nella lista dei convocati della Juventus per la partita di stasera sul campo dell'Udinese che può consegnare agli uomini di Sarri l'artimetica certezza dello scudetto. Non sono a disposizione neanche lo squalificato Bonucci e i lungodegenti De Sciglio e Khedira.



Ecco la lista completa:



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon



DIFENSORI: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Coccolo



CENTROCAMPISTI: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore



ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia