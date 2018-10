La Juventus ha comunicato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani, contro l'Udinese. Out gli infortunati Khedira e Rugani, oltre a Douglas Costa, ancora squalificato. Ecco l'elenco completo: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Ronaldo, Dybala, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Cuadrado, Mandzukic, Kean, Bonucci, Cancelo, Pinsoglio, Perin, Emre Can, Bentancur, Bernardeschi.