Sono 22 i convocati di Maurizio Sarri per la sfida che questa sera vedrà la Juventus affrontare il Genoa nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A. Non convocati né Pjanic (affaticamento alla coscia) né Higuain (uscito malconcio dopo lo scontro con il portiere Gabriel che ha portato anche a punti di sutura in testa). Recuperati invece De Sciglio e Douglas Costa a cui si aggiunge nei convocati anche Aaron Ramsey.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri.