Sono 19 i convocati di Massimiliano Allegri in vista dell'ultima sfida stagionale che vedrà la Juventus affrontare la Sampdoria. Tantissime le assenze iniziando da Cristiano Ronaldo, passando per lo squalificato Matuidi, ma anche per altri 7 assenti come Mandzukic, Cancelo, Bernardeschi, Douglas Costa, Alex Sandro, Perin e Khedira.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Barzagli, Bonucci, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Emre Can, Bentancur, Portanova, Pereira, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Dybala, Cuadrado, Kean.