La Juve ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro la Roma. Tante le assenze, alcune previste, altre meno: fuori causa Cristiano Ronaldo, che riposerà. Non c'è neanche De Ligt, assente anche a Cagliari, mentre torna Chiellini. In difesa presente anche Demiral.



CONVOCATI



PORTIERI - Szczesny, Pinsoglio, Buffon.



DIFENSORI - Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta.



CENTROCAMPISTI - Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore, Peters.



ATTACCANTI - Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vaioni, Zanimacchia.