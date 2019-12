I convocati bianconeri in partenza per Riad

Laha diramato la lista dei convocati per la sfida dicontro la. Spicca la presenza di Giorgio, infortunato, che volerà al fianco dei compagni nella trasferta in Arabia Saudita. Presenti ancheQuesto l'elenco completo:, Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur; Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Pjaca, Higuain, Bernardeschi.