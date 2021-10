Ancora out Dybala e Rabiot, torna invece De Ligt tra i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida allo Zenit San Pietroburgo di Champions League- Ecco la lista dei disponibili della Juve per la trasferta in Russia:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Kean.