Sono 22 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida che questa sera vedrà la Juventus affrontare l'Atalanta allo Stadium. Presente in lista, anche se non al meglio Adrien Rabiot e con lui c'è anche Juan Cuadrado. Ancora out i 5 lungodegenti della rosa: Vlahovic, Pogba, De Sciglio, Bonucci e Kaio Jorge.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Jr.