Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dirama la lista dei convocati per la sfida contro lo Young Boys in Champions League: Szczesny, Pinsoglio, Perin; Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani; Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur; Dybala, Cuadrado, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.