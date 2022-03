La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita delle 18 contro lo Spezia: nessuna sorpresa per quanto riguarda i recuperi di Rugani e Bernardeschi, così come le assenze certe di De Sciglio e Dybala, che si aggiungono a quelle di Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Zakaria, McKennie, Chiesa e Kaio Jorge.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Rugani, Stramaccioni.

Centrocampisti: Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Miretti.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Aké, Soulé.