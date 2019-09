La Juventus ha comunicato i calciatori convocati per l'esordio stagionale in Champions League contro l'Atletico Madrid: nessuna sorpresa particolare nelle scelte di Sarri che, oltre ai fuori lista Mandzukic ed Emre Can, non potrà contare sugli infortunati Chiellini, De Sciglio e Douglas Costa. Pienamente recuperati invece i tre calciatori usciti acciaccati dall'ultima partita contro la Fiorentina, Danilo, Pjanic e Higuain. Tutti saranno regolarmente a disposizione per la prima panchina europea di Sarri alla guida della formazione bianconera al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'undici di Simeone.



Ecco l'elenco completo: Szczesny, Buffon, Pinsoglio; De Ligt, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Demiral; Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur; Higuain, Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Bernardeschi.