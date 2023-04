Max Allegri, tecnico della Juve, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sul campo del Sassuolo: c'è Szczesny, che non partirà titolare dopo le palpitazioni accusate in Europa League ma si aggrega alla squadra, c'è Pogba. Out gli infortunati De Sciglio e Kean.



Portieri: Szczęsny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Chiesa.

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.