La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Verona. Presente McKennie, guarito dal coronavirus. Non c'è invece Chiellini dopo l'infortunio subito in Champions League.



CONVOCATI



PORTIERI - Szczesny, Pinsoglio, Buffon.



DIFENSORI - Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.



CENTROCAMPISTI - Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Peeters.



ATTACCANTI - Morata, Dybala, Vrioni, Rafia.