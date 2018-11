Monday night per la Juventus Under 23, che domani alle 20.45 affronta il Piacenza in casa, al Moccagatta di Alessandria. Il tecnico Zironelli ha diramato la lista dei convocati per la sfida:



1 Del Favero

2 Andersson

3 Zappa

5 Muratore

6 Toure

7 Emmanuello

8 Kastanos

9 Bunino

10 Pereira Da Silva

11 Mavididi

14 Olivieri

15 Makoun Reyes

16 Nicolussi Caviglia

17 Zanimacchia

18 Di Pardo

19 Morelli

20 Beruatto

24 Coccolo

25 Pozzebon

30 Nocchi

34 Del Prete

36 Siano