Convocati Juventus: Allegri ritrova tre pedine fondamentali, la decisione su Rabiot

Match all'ora di pranzo per la Juventus, che domani 17 marzo alle 12.30 ospita il Genoa all'Allianz Stadium. Queste la lista dei convocati, di cui non fa parte Milik. Come annunciato dallo stesso Allegri, rientrano De Sciglio, Rabiot e Perin. Di seguito l'elenco completo:



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalò

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge

Attaccanti: Chiesa , Vlahovic, Yildiz, Iling jr, Kean