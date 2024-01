Convocati Juventus: assenti Chiesa e Rabiot, tornano Gatti e McKennie

La Juventus domani sarà impegnata al Via del Mare di Lecce nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri ha appena diramato la lista dei convocati per la partita. Assenti Chiesa e Rabiot, come preannunciato in conferenza stampa, alle prese con alcuni problemi fisici. Rientrano dalla squalifica Gatti e McKennie.



ELENCO - Szczesny , Pinsoglio , Perin , Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Junior