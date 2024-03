Convocati Juventus: due assenze pesanti per Allegri

sfida valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Al termine dell’allenamento odierno, Massimiliano Allegri ha sciolto le ultime riserve, andando a stilare la lista dei convocati del match dell’Olimpico.Assenti dalla trasferta di Roma Alex Sandro (a causa di un sovraccarico alla coscia sinistra) e Kostic (per colpa di una sindrome influenzale): per entrambi si spera di recuperarli in vista della gara di Coppa Italia di martedì, sempre contro la Lazio. Di seguito, la lista.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Rugani, Cambiaso, Djalò.Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi, Nonge.Attaccanti: Chiesa, Yildiz, Iling, Kean, Sekulov.