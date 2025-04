AFP via Getty Images

Convocati Juventus: Koopmeiners out, la scelta su Vlahovic

Gianluca Minchiotti

19 minuti fa



Penultimo appuntamento casalingo della stagione 2024/2025 per la Juventus che alle ore 18:00 di oggi, domenica 27 aprile, ospita all'Allianz Stadium il Monza.



Il match contro la formazione brianzola è valido per la trentaquattresima giornata di Serie A.



Di seguito la lista dei calciatori bianconeri a disposizione di Igor Tudor per questa sfida.





1 Perin



2 Alberto



5 Locatelli



6 Kelly



7 Conceicao



10 Yildiz



11 Gonzalez



12 Veiga



15 Kalulu



16 McKennie



17 Adzic



19 Thuram



20 Kolo Muani



22 Weah



23 Pinsoglio



26 Douglas Luiz



27 Cambiaso



29 Di Gregorio



37 Savona



40 Rouhi



51 Mbangula