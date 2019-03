Sono 20 i convocati di Massimiliano Allegri in vista della sfida che vedrà la Juventus affrontare il Genoa. Non è neanche in lista Cristiano Ronaldo lasciato a riposo.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi, Moren.