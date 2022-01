La Juventus, nel giorno delle 300 panchine sulla panchina bianconera di Allegri, all'Allianz Stadium ospita l'Udinese, con fischio d'inizio alle ore 20.45. I calciatori convocati sono 22: recuperato (almeno per la panchina) Giorgio Chiellini.



Out in 4: Chiesa, Bonucci, Danilo e Ramsey.



Ecco i convocati:



PORTIERI - Szczesny, Pinsoglio, Perin.



DIFENSORI - De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, De Winter.



CENTROCAMPISTI - Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.



ATTACCANTI - Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge.