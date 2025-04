Convocati Juventus, si ferma Perin: la prima diagnosi e chi lo sostituisce

per una trasferta fondamentale per proseguire l'inseguimento al quarto posto, obiettivo minimo per garantirsi la partecipazione alla prossima Champions League. E– nel giorno in cui una sua storia su Instagram, successiva alla pubblicazione dell' intervista a Il Corriere della Sera di Thiago Motta , ha fatto discutere –Out per un problema di natura muscolare ma comunque aggregato al resto del gruppo per stare vicino ai compagni in un momento della stagione tanto delicato.ma viene comunque a Roma per stare vicino alla squadra. Farà accertamenti la prossima settimana.”, è quanto comunica la Juventus in merito alla defezione del vice di Michele Di Gregorio e alla chiamata dell'estremo difensore classe 2004 Giovanni Daffara che, dopo il percorso nel settore giovanile, è attualmente un elemento della formazione Next Gen che milita in Serie C.Questo è invece l'elenco completo dei giocatoriper Roma-Juventus (domenica, ore 20.45) da Igor Tudor, di cui: 2 Alberto, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Gonzalez, 12 Veiga, 15 Kalulu, 16 McKennie, 19 Thuram, 20 Kolo Muani, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Di Gregorio, 37 Savona, 38 Daffara, 40 Rouhi, 51 Mbangula. Restano ai box, oltre a Perin, i lungodegenti Bremer, Cabal, Milik e Gatti, che dopo l'infortunio subito contro il Genoa ne avrà per circa un mese.