Convocati Juventus: tante assenze per Motta, tre ragazzi salgono dalla Next Gen

Dopo la vittoria dell'Inter contro la Lazio,. La partita della serata odierna vale un posto in semifinale contro il Bologna.La formazione allenata da Thiago Motta ha diramato l'elenco dei convocati, fra i quali non rientrano Douglas Luiz, Bremer, Cabal, Kalulu, Savona, Veiga e Milik. Convocati invece dalla Next Gen anche Adzic, Gil Puche e Pietrelli.

: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Cambiaso, Rouhi, Gil Puche: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Pietrelli: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Kolo Muani, Weah, Mbangula