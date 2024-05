Convocati Juventus: torna Fagioli, due assenti

La Juventus torna in campo dopo la vittoria della Coppa Italia. I bianconeri affrontano il Bologna fuori casa per la penultima gara di campionato, la prima con Paolo Montero in panchina.Di seguito la lista dei convocati per Bologna-Juventus. Tutti a disposizione per Montero ad eccezione di Mattia De Sciglio, ancora infortunato e ovviamente Paul Pogba.Fagioli lo scorso ottobre è stato sanzionato con una squalifica di 12 mesi, "5 dei quali commutati in prescrizioni alternative", per calcioscommesse. .La sua squalifica è scaduta ieri, domenica 19 maggio, oggi è regolarmente a disposizione.

: Szczesny, Perin, Pinsoglio: Bremer, Danilo, Gatti, Rugani, Djalò, Alex Sandro, Cambiaso: Locatelli, Rabiot, Mckennie, Miretti, Fagioli, Alcaraz, Weah, Nicolussi Caviglia: Chiesa, Vlahovic, Yildiz, Iling Junior, Milik, Kean