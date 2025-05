Convocati Juventus: Vlahovic e Gatti ci sono. Formazione, un dubbio lega McKennie, Douglas Luiz e Costa

, allenatore della, ha diramato la lista dei convocati per il match di domani alle 18, match valido per la trentaseiesima giornata di. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione per la sfida contro la formazione biancoceleste.Per quanto riguarda la formazione,per continuare il 3-5-2 visto a Bologna:sulla fascia cona centrocampo, oppurea centrocampo consull'esterno. Il portoghese sembra favorito sul brasiliano. In attacco

1 Perin, 2 Alberto Costa, 4 Gatti, 5 Locatelli, 7 Conceicao, 9 Vlahovic, 11 Gonzalez, 12 Veiga, 15 Kalulu, 16 McKennie, 17 Adzic, 19 Thuram, 20 Kolo Muani, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 26 Douglas Luiz, 29 Di Gregorio, 37 Savona, 40 Rouhi, 51 MbangulaDi Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceiçao; Kolo Muani. All. Tudor.